Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 300 0

В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны

В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны

На укрепление курса гривны к доллару в начале года повлияли несколько факторов.

Об этом первый заместитель председателя правления Национального банка Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию НВ Бизнес.

Читайте также: Рожкова рассказала, что выгоднее сейчас – депозит или покупка ОВГЗ

Во-первых, это благоприятная ситуация на внешних рынках для украинских экспортеров – аграриев и металлургов, отметила заместитель главы НБУ.

Во-вторых, убеждена она, рынок привык к гибкому курсообразованию и постепенно исчезает сезонность. Ранее работало привычное ожидание роста курса осенью, которое обычно информационно подогревалось.

“В связи с этим люди летом начинали скупать валюту, в результате осенью рос курс. Точно так же действовал и бизнес, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта. Теперь у людей и бизнеса нет панического ажиотажа. И бизнес, и население начинают считать, что выгоднее: держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых”, – добавила заместитель главы НБУ.

Рожкова также считает, что валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений. “Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за рубеж. Раньше можно было купить валюту, которая подешевела, и сразу вывести, тогда как сейчас такой возможности нет”, – сказала она.

Кроме того, в начале этого года нерезиденты купили гривневые ОВГЗ более чем на 6 млрд грн. “Инвесторы заходят в Украину, продают валюту, покупают облигации в гривне, что также положительно влияет на ситуацию с курсом”, – отметила Рожкова.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина