В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На укрепление курса гривны к доллару в начале года повлияли несколько факторов.
Об этом первый заместитель председателя правления Национального банка Екатерина Рожкова сказала в интервью изданию НВ Бизнес.
Читайте также: Рожкова рассказала, что выгоднее сейчас – депозит или покупка ОВГЗ
Во-первых, это благоприятная ситуация на внешних рынках для украинских экспортеров – аграриев и металлургов, отметила заместитель главы НБУ.
Во-вторых, убеждена она, рынок привык к гибкому курсообразованию и постепенно исчезает сезонность. Ранее работало привычное ожидание роста курса осенью, которое обычно информационно подогревалось.
“В связи с этим люди летом начинали скупать валюту, в результате осенью рос курс. Точно так же действовал и бизнес, чтобы избежать курсовых потерь при закупке импорта. Теперь у людей и бизнеса нет панического ажиотажа. И бизнес, и население начинают считать, что выгоднее: держать на депозите в гривне под 15% или купить валюту, и она в лучшем случае будет лежать в банке под 1-2% годовых”, – добавила заместитель главы НБУ.
Рожкова также считает, что валютный рынок стал более глубоким в результате ослабления валютных ограничений. “Кроме того, мы хорошо поработали со службой финансового мониторинга, перекрыв механизмы вывода капитала за рубеж. Раньше можно было купить валюту, которая подешевела, и сразу вывести, тогда как сейчас такой возможности нет”, – сказала она.
Кроме того, в начале этого года нерезиденты купили гривневые ОВГЗ более чем на 6 млрд грн. “Инвесторы заходят в Украину, продают валюту, покупают облигации в гривне, что также положительно влияет на ситуацию с курсом”, – отметила Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистовВчера, 20:00 - 4544 74
Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет КиеваВчера, 14:45 - 2028 72
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснил4 ч. назад - 2658 10
В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИВчера, 18:30 - 2070 7
Индексация пенсий за счет "еврономеров" будет рассматриваться в марте9 ч. назад - 1186 5
Ужесточение правил для ФЛП приведет к эмиграции специалистовВчера, 20:00 - 4544 74
В Windows 10 появится доступ к LinuxВчера, 23:30 - 4495 3
МАУ запустила новый рейсВчера, 16:45 - 2735 3
Почему разрушается трасса Киев-Одесса: "Укравтодор" объяснил4 ч. назад - 2658 10
Sony прекращает выпуск портативных консолей12 ч. назад - 2286
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)4 ч. назад - 208
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)Вчера, 15:10 - 1634
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1609 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3074 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1540