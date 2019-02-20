Пользователи Twitter могут осуществлять микроплатежи в биткоинах

У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network.

Как отмечает в своем блоге блокчейн-разработчик Дэн Руснак, чтобы начать отправлять и получать микроплатежи, пользователю Twitter необходимо установить расширение Tippin, доступное для Chrome или Firefox. После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится значок молнии.

После нажатия на этот символ пользователь Twitter может поощрить понравившийся твит микроплатежом. Тем, кто желает получать небольшое вознаграждение за свои твиты, необходимо залогиниться на сервисе Tippin при помощи учетной записи Twitter. После этого будет создан соответствующий LN-кошелек.