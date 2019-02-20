Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Пользователи Twitter могут осуществлять микроплатежи в биткоинах

Пользователи Twitter могут осуществлять микроплатежи в биткоинах

У пользователей социальной сети Twitter появилась возможность благодаря расширению Tippin осуществлять микроплатежи с использованием сети второго уровня Lightning Network.

Как отмечает в своем блоге блокчейн-разработчик Дэн Руснак, чтобы начать отправлять и получать микроплатежи, пользователю Twitter необходимо установить расширение Tippin, доступное для Chrome или Firefox. После этого рядом с кнопками Like и Retweet появится значок молнии.

После нажатия на этот символ пользователь Twitter может поощрить понравившийся твит микроплатежом. Тем, кто желает получать небольшое вознаграждение за свои твиты, необходимо залогиниться на сервисе Tippin при помощи учетной записи Twitter. После этого будет создан соответствующий LN-кошелек.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина