По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (23,782 млн и 28,823 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 42). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,01-27,03 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 86 активных заявок по доллару на сумму более 52,605 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,9800 – 20 00027,9700 – 25 00027,9700 – 30 00027,9600 – 10 00027,9600 – 12 50027,9600 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9900 – 3 700

27,0000 – 8 000

27,0000 – 20 000

27,0000 – 15 000

27,0000 – 3 000

27,0000 – 3 000

27,0000 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0290 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0664 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.