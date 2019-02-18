Рожкова рассказала, что выгоднее сейчас - депозит или покупка ОВГЗ

Украина ожидает оживления инвесторов, после того как присоединится к международному депозитарию Clearstream.

Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью онлайн-изданию «НВ.Бизнес».

“После того как Украина присоединится к международному депозитарию Clearstream, нерезидентам станет намного проще заходить в инструменты. Для нас это важно, потому что в 2019-2020 годах Украине предстоит выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов с учетом процентов”, – рассказывает Екатерина Рожкова.

Также она рассказала, что сейчас выгоднее депозит или покупки ОВГЗ.

“Зависит от целей. Если вам нужно, чтобы деньги были постоянно доступны, то это может быть краткосрочный депозит или текущий счет. Главное, чтобы они были немного защищены от инфляции при небольшой процентной ставке. А те, у кого есть больше средств для инвестиций, могут инвестировать в ОВГЗ, где ставка будет 18% плюс не нужно платить налог на прибыль”, – добавила она.

Кроме того, она отметила, что пока в Украине этот рынок только развивается, и в перспективе еще нужно создать инфраструктуру для быстрой покупки-продажи ОВГЗ.