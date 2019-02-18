Украина и Великобритания в прошлом году наторговали на 2,5 млрд долларов

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Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году составила аж 2,5 млрд долларов, что на 7,6% больше, чем в 2017 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
“Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году составила аж 2,5 млрд долларов, что на 7,6% больше, чем в 2017”, – сообщили в пресс-службе.
По результатам 2018 года Великобритания является 10-ым по объему торговым партнером Украины среди европейских стран. Объем торговли между странами составляет 3,21% от общего товарооборота со странами Европы.
Напомним, в январе-ноябре 2018 года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По 2018 объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,4 млрд долл, что на 12% больше, чем годом ранее.
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