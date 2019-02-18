Болгария лишит "золотых паспортов" иностранцев, которые не инвестировали в ее экономику

Иностранные граждане, которые получили болгарское гражданство в обмен на инвестиции, будут лишены гражданства, если они не инвестировали в экономику Болгарии.

Информацию об этом подтвердил руководитель Государственного агентства национальной безопасности Димитир Георгиев.

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«Согласно результатам проведенной совместно с МВД проверки, с 2013 по 2018 годы болгарское гражданство получили около 40 тысяч иностранцев. Среди них есть и такие, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции, однако за все эти пять лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии. Против них будут проведены соответствующие законодательные процедуры с тем, чтобы лишить их болгарского гражданства», – подчеркнул Георгиев.

Он уточнил, что таких «инвесторов» не так много, однако среди них есть граждане и России, и Украины, и других государств.

Ранее премьер-министр Болгарии распорядился провести проверку деятельности Агентства национальной безопасности. Распоряжение премьера вышло после ареста нескольких бывших руководителей агентства, обвиняемых в создании коррупционной схемы махинаций с предоставлением болгарского гражданства за деньги.

По предварительным данным, «стоимость» одного болгарского паспорта составляла около 5 тысяч евро.