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Межбанк: доллар к 26,97/26,99 уронили интенсивные продажи СКВ

Межбанк: доллар к 26,97/26,99 уронили интенсивные продажи СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,03/27,05 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 711,2 млн грн к отметке 52 118,2 млн грн.

Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.15 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.

К 10.26, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна консолидировалась на отметке 27,00/27,02 UAH/USD на фоне некоторого крена рынка в сторону стабильности.

Около 10.55 «американец» на межбанке опустился к 26,98/27,00 UAH/USD. Обороты «нормальные», со слов непосредственных участников, «танцуют все», сложно выделить «солистов» отката.

К 11.12 котировки безналичного доллара под давлением преобладающих продаж понизились к 26,97/26,99 UAH/USD. Эксперты обращают внимание на повторение курсовых хроник отката среды: вначале большая «порция» снижения долларовых цен, а немногим погодя переход к более плавной коррекции.

Снижение долларовых цен на торгах валютного межбанка по маршруту среды сопровождалось признаками относительной стабилизации на рынке гривневого ресурса «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые ограничились расширением спреда с уровня 16,25/17,00% к отметке 15,50/17,00% годовых, понизив более значимые биды.

Эта «уклончивая» динамика противоречит некоторому снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,03 / 27,05
евро – 30,65 / 30,67
российский рубль – 0,4110 / 0,4115

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1332 / 1,1333

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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