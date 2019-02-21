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Украинские заробитчане получают в Польше специальные отпуска

Украинские заробитчане получают в Польше специальные отпуска

У украинских заробитчан, работающих в Польше, кроме права на обычный отпуск, есть еще и право на отпуск специальный. От стандартного он отличается тем, что предоставляется в особых случаях и может занять максимум два дня в месяце. На него может претендовать любое официально занятое лицо. Оплачивается отпуск эквивалентно зарплате, а воспользоваться им можно даже тогда, когда стандартный отпуск был уже использован.

Чтобы получить специальный отпуск, нужно составить соответствующую заявку на имя своего работодателя. Дают его по случаю рождения, брака или смерти какого-либо из близких родственников. В этом случае можно рассчитывать на один или два свободных дня.

В польском законодательстве четко описано понятие «близких родственников». Это ребенок, жена/муж, мать/отец, мачеха/отчим, брат/сестра, свекровь/тесть, дедушка/бабушка и другие люди, которые прямо зависят от его опеки.

Специальный отпуск оплачивается, но существует много нюансов. Например, при рождении ребенка отец может взять два дня специального оплачиваемого отпуска. Если работник решит сыграть свадьбу — ему положены те же двое суток. Но брак должен быть государственным. Церковный в Польше не имеет такой юридической силы: работнику отпуск дадут, но его не оплатят.

По материалам УБР
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