В Австралии разрешили размещать емодзи на автомобильных номерах

Жители штата Квинсленд в Австралии смогут приобрести автомобильные номера с емодзи. Украшать номера смайликами можно будет с марта.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Seven News Sydney.



Украшать свои авто смайликами автовладельцы Квинсленда смогут с марта.



Это могут быть изображения с улыбкой, подмигиванием, с солнечными очками или сердечками вместо глаз. Услуга будет стоить примерно $300.



“С помощью различных символов на номерных знаках австралийцы поддерживают свои любимые спортивные команды и города. Использование емодзи не станет чем-то новым”, – отметила пресс-секретарь Королевского автомобильного клуба Квинсленда Ребекка Майкл.