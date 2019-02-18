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Минрегион предлагает обустраивать парковки на крышах ТРЦ и общественных зданий

Минрегион предлагает обустраивать парковки на крышах ТРЦ и общественных зданий

Минрегионстрой внес изменения в Государственные строительные нормы (ГСН), которые предусматривают возможность обустраивать парковки на эксплуатируемых крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

“Сегодня нехватка паркомест, особенно в крупных городах, – извечная проблема. Не только для Украины, но и для многих других стран Европы и мира. Для ее решения строят многоэтажные и подземные паркинги, проектируют автоматизированные и перехватывающие стоянки, но все равно машиномест не всегда хватает. А найти свободное место, чтобы организовать парковку, становится все сложнее”, – пишет Лев Парцхаладзе.

Выходом из этой ситуации он предлагает паркинги на эксплуатируемых крышах общественных зданий. То есть, на тех крышах, которые приспособлены для различного хозяйственного использования.

Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и корпуса учреждений здравоохранения с палатами.

Речь идет именно об эксплуатируемых крышах общественных зданий, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях.

По материалам Finance.UA
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