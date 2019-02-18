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В Китае для новостей создали виртуальную ведущую с искусственным интеллектом

В Китае для новостей создали виртуальную ведущую с искусственным интеллектом

Китайское государственное информационное агентство “Синхуа” представило первую женщину-ведущую новостей, которая была создана на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает само агентство в Twitter.

“Я – первая женщина ведущая новостей на основе искусственного интеллекта, которая была совместно разработана между Синхуа и китайской компанией по разработке двигателей Согу”, – говорит ведущая новостей.

Ведущая также добавила, что ее зовут Син Сиоменг, а ее голос и образ были смоделированы на основе настоящей ведущей новостей агентства Кью Менг.

Она также сообщила, что будет телеведущей новостей во время ежегодного заседания парламента Китая, которое состоится в марте.


По материалам УКРИНФОРМ
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