В Китае для новостей создали виртуальную ведущую с искусственным интеллектом

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Китайское государственное информационное агентство “Синхуа” представило первую женщину-ведущую новостей, которая была создана на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает само агентство в Twitter.
“Я – первая женщина ведущая новостей на основе искусственного интеллекта, которая была совместно разработана между Синхуа и китайской компанией по разработке двигателей Согу”, – говорит ведущая новостей.
Ведущая также добавила, что ее зовут Син Сиоменг, а ее голос и образ были смоделированы на основе настоящей ведущей новостей агентства Кью Менг.
Она также сообщила, что будет телеведущей новостей во время ежегодного заседания парламента Китая, которое состоится в марте.
Xinhua unveils world's first female #AI news anchor pic.twitter.com/Pa85DWXQcL— China Xinhua News (@XHNews) 20 февраля 2019 г.
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