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Названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году

Названа область с наибольшим количеством должников по алиментам в 2018 году

В прошлом году больше всего должников по алиментам было зафиксировано в Днепропетровской области. Там в органах государственной исполнительной службы находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов.

Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.

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“В 2018 году в органах государственной исполнительной службы Днепропетровской области находилось на исполнении 75550 решений о взыскании алиментов”, – сообщили в Министерстве, отвечая по области, в которой зафиксировали наибольшее количество должников по алиментам.

По данным Минюста:

  • на втором месте Донецкая область – там 41943 решения о взыскании алиментов;
  • на третьем – Харьковская область – 38152 решения о взыскании алиментов;
  • меньше всего должников по алиментам в прошлом году зафиксировали в Черновицкой области – 10265 решений о взыскании алиментов.
По материалам УНН
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