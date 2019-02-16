Относительно задолженности АО «Укрзализныця» перед ПАО «Проминвестбанк»

В течение 2011-2014 годов дочерние предприятия АО «Укрзализныця» ГТОО «Юго-Западная железная дорога» и ДП «Южная железная дорога», получили в ПАО «Проминвестбанк» кредиты на общую сумму 153,25 млн дол. США. Конечный срок погашения задолженности в соответствии с условиями кредитных договоров истек 22.12.2014 и 03.03.2015 соответственно, однако кредиты так и не были погашены.

ПАО «Проминвестбанк» многократно выдвигало предложения АО «Укрзализныця» по урегулированию указанной задолженности, включая возможность списания начисленных штрафных санкций, оплаты долга по согласованному графику и его частичную реструктуризацию. Лишь по истечении срока в 30 месяцев, банк был вынужден обратиться в суд. Заметим, что даже после этого ПАО «Проминвестбанк» продолжал инициировать возвращение к диалогу с АО «Укрзализныця» и подтверждал готовность внесудебного урегулирования долга.

Однако руководство АО «Укрзализныця» сосредоточилось на принуждении банка к дисконтированию долга, используя в качестве аргументов намерение прекратить уплату процентов и вызвать миллиардные убытки из-за формирования резервов. Угрозы были реализованы, когда в сентябре 2017 года АО «Укрзализныця» без какого-либо уведомления, переписки, переговоров, комментариев прекратило уплату процентов по кредитам.

Законность интересов и требований ПАО «Проминвестбанк» к АО «Укрзализныця» была неоднократно подтверждена в судебном порядке, в том числе Верховным Судом. ПАО «Проминвестбанк» обращает внимание органов государственной власти на недопущение дальнейшего давления на банк и будет действовать в рамках действующего Законодательства Украины, неуклонно защищая интересы десятков тысяч вкладчиков и других кредиторов банка.