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Куда быстрее: время движения до бизнес-центров в Киеве (инфографика)

Куда быстрее: время движения до бизнес-центров в Киеве (инфографика)

Где надо жить, чтобы пешком ходить на работу в бизнес-центр.

На этот вопрос ответили на своей странице на facebook ЛУН.

Сегодня в Киеве около 500 бизнес-центров в отдельных зданиях. Каждый десятый из них сдается как офис класса А.

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Ранее в Генеральном плане 2025 под бизнес-сити резервировали территорию рыбацкого острова, в будущем таким может стать район Теличка возле м. Выдубичи.

Очень выгодно развивать бизнес-центры на левом берегу (смотрите инфографику).

Мои fiнансы:

Самые дорогие офисы находятся в Печерском районе Киева. Это помещения в комфортабельных бизнес-центрах класса А.

  • Офисы в Днепровском, Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Деснянском районах обойдутся гораздо дешевле.

Что влияет на цены: Аренда офиса возле метро (экономия на транспорте и времени работы сотрудников).

Цены на аренду в среднем по Киеву за 2018 год:

  • Класс «А» – от 25 до 35-40 долл. без НДС.
  • Класс «B» – от 18 до 23 долл. без НДС.
  • Класс «С» – от 7 до 15/18 долл. без НДС.
По материалам Finance.UA
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