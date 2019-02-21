Куда быстрее: время движения до бизнес-центров в Киеве (инфографика)

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Где надо жить, чтобы пешком ходить на работу в бизнес-центр.
На этот вопрос ответили на своей странице на facebook ЛУН.
Сегодня в Киеве около 500 бизнес-центров в отдельных зданиях. Каждый десятый из них сдается как офис класса А.
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Ранее в Генеральном плане 2025 под бизнес-сити резервировали территорию рыбацкого острова, в будущем таким может стать район Теличка возле м. Выдубичи.
Очень выгодно развивать бизнес-центры на левом берегу (смотрите инфографику).
Самые дорогие офисы находятся в Печерском районе Киева. Это помещения в комфортабельных бизнес-центрах класса А.
Что влияет на цены: Аренда офиса возле метро (экономия на транспорте и времени работы сотрудников).
Цены на аренду в среднем по Киеву за 2018 год:
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