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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,265 млн и 27,989 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 48,254 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0400 – 3 700
27,0500 – 4 000
27,0600 – 25 000
27,0600 – 15 000
27,0600 – 12 000
27,0700 – 10 000
27,0700 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0854 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0271 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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