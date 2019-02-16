По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (20,265 млн и 27,989 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 30). Максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,08 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 68 активных заявок по доллару на сумму более 48,254 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1200 – 1 00027,0500 – 10 00027,0500 – 1 50027,0500 – 10 00027,0500 – 35 00027,0500 – 10 00027,0500 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0400 – 3 700

27,0500 – 4 000

27,0600 – 25 000

27,0600 – 15 000

27,0600 – 12 000

27,0700 – 10 000

27,0700 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0854 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0271 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.