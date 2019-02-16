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Южная Корея первой в мире начнет коммерческое использование 5G

Южная Корея первой в мире начнет коммерческое использование 5G

Южная Корея станет первой страной в мире, которая начнет коммерческую эксплуатацию сети 5G.

Об этом заявил в среду вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на совещании по вопросам инновационного развития. Его слова приводит агентство Yonhap.

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Технология 5G была массово протестирована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане, прошедшей в феврале прошлого года.

Коммерческую эксплуатацию 5G в Южной Корее планируют начать в марте. Хон Нам Ги, передает Yonhap, также отметил, что три крупнейших южнокорейских мобильных оператора выделят около 3 трлн вон (2,6 млрд долларов) на внедрение 5G на всей территории Южной Кореи в 2019 году.

Первой страной, запустившей в тестовом режиме пятое поколение мобильной связи, стала Швеция. В декабре прошлого года в стокгольмском Королевском технологическом институте управляющие директора компаний Ericsson и Telia Бёрье Экхольм и Юхан Деннелинд запустили работу 5G. Однако, по мнению Экхольма, коммерческая сеть пятого поколения заработает в Швеции не ранее 2021 года.

По материалам Банки.ру
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