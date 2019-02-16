Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 281 0

В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИ

В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИ

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет газета De Morgen.

По информации издания, все, кто получает пенсию, воевали на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны или их наследники.

Такие выплаты Гитлер гарантировал солдатам за “лояльность, верность и послушание”.

Размер пенсий составляет от 425 до 1275 евро. Германия обязана выплачивать эти денежные пособия, поскольку после окончания войны стала преемником Третьего рейха и взяла пенсионные обязательства бывшего государства.

Газета отмечает, что депутаты бельгийского парламента потребовали прекратить выплаты пенсий. Они готовят резолюцию с призывом к правительству урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина