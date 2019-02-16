В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИ

В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет газета De Morgen.

По информации издания, все, кто получает пенсию, воевали на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны или их наследники.

Такие выплаты Гитлер гарантировал солдатам за “лояльность, верность и послушание”.

Размер пенсий составляет от 425 до 1275 евро. Германия обязана выплачивать эти денежные пособия, поскольку после окончания войны стала преемником Третьего рейха и взяла пенсионные обязательства бывшего государства.

Газета отмечает, что депутаты бельгийского парламента потребовали прекратить выплаты пенсий. Они готовят резолюцию с призывом к правительству урегулировать ситуацию дипломатическим путем.