В Бельгии 27 человек получают пенсии, назначенные Гитлером - СМИ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Бельгии 27 граждан до сих пор получают пенсию от Германии, которые были назначены Адольфом Гитлером в 1941 году, пишет газета De Morgen.
По информации издания, все, кто получает пенсию, воевали на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны или их наследники.
Такие выплаты Гитлер гарантировал солдатам за “лояльность, верность и послушание”.
Размер пенсий составляет от 425 до 1275 евро. Германия обязана выплачивать эти денежные пособия, поскольку после окончания войны стала преемником Третьего рейха и взяла пенсионные обязательства бывшего государства.
Газета отмечает, что депутаты бельгийского парламента потребовали прекратить выплаты пенсий. Они готовят резолюцию с призывом к правительству урегулировать ситуацию дипломатическим путем.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы задолжали за коммуналку сумму почти с бюджет Киева5 ч. назад - 824 41
В Минфине рассказали, будет ли продление льготного периода растаможки авто на "еврономерах"5 ч. назад - 1733 8
Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для рассчета пенсии в 2018 годуВчера, 10:00 - 60060 7
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1587 4
Бюджет-2018 недовыполнен на 2%8 ч. назад - 384 3
Европейский город запустил свою криптовалюту и будет принимать только ееВчера, 20:40 - 4083
В Киевсовете рассказали, кто может получить «Карточку киевлянина»11 ч. назад - 2165 3
В Минфине рассказали, будет ли продление льготного периода растаможки авто на "еврономерах"5 ч. назад - 1733 8
Самый богатый британец задумал масштабное уклонение от уплаты налогов6 ч. назад - 1651
Конец света без МВФ не наступит - СологубВчера, 21:00 - 1587 4
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)5 ч. назад - 552
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаПозавчера, 15:45 - 1439 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2832 4
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1430
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 2141