Межбанк: доллар понизила двойная порция притока экспортной СКВ из-за рубежа

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,15/27,17 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 53 972,2 млн. грн. к отметке 52 711,2 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу ожидания сохранения присутствия на межбанке «зеленых медведей».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.00 понизились к 27,10/27,13 UAH/USD, подтверждая наши ожидания.
К 10.18, сохранив нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривня консолидировалась на отметке 27,08/27,09 UAH/USD на фоне некоторого преобладания продаж «американца».
До 11.02 котировки безналичного «американца» не покидали отметку 27,08/27,09 UAH/USD. Коррекция взяла тайм-аут на фоне появившихся покупок СКВ, выровнявших рынок.
По состоянию на 11.16 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривня позволила игрокам межбанка сохранить действующие цены СКВ на отметке 27,08/27,09 UAH/USD. Двойная порция притока внешнеторговой выручки из-за рубежа ситуативно компенсировалась гривней (1,5 млрд.) от погашения ОВГЗ Минфином.
Дополуденная коррекция курса безналичного «американца», сменившаяся сбалансированной торговлей, сопровождалась признаками расширения гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые просели с уровня 16,50/18,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,15 / 27,17
евро – 30,73 / 30,74
российский рубль – 0,410 / 0,411
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