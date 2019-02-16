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USAID выделит Украине $85 миллионов на реформы в энергетике

USAID выделит Украине $85 миллионов на реформы в энергетике

В рамках проекта USAID Украина получит на реформирование энергетического сектора 85 млн долларов.

Об этом написала пресс-служба фракции БПП со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, народного депутата фракции партии «Блок Петра Порошенко» Александра Домбровского.

Как стало известно, депутат принял участие в презентации Проекта “Энергетическая безопасность”, который внедряется Агентством США по международному развитию (USAID – US Agency for International Development).

«В рамках проекта USAID выделяет 85 миллионов долларов на реформирование энергетического сектора Украины. Речь идет о либерализации рынков энергии, увеличении объемов добычи собственного природного газа и привлечении инвестиций в возобновляемую энергетику”, – сказал Домбровский.

Он выразил благодарность американским партнерам, в частности, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, USAID – US Agency for International Development, U.S. Department of Energy, за постоянный диалог и поддержку энергетических реформ.

По материалам УКРИНФОРМ
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