Лондон разработал новые предложения по Brexit

Великобритания выступит с новыми правовыми предложениями по условиям Brexit, которые разработал генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на информацию, полученную от министра по вопросам Brexit Стивена Баркли.

Баркли рассчитывает, что новых предложений окажется достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение сделки по условиям “развода” с Брюсселем через британский парламент и вывести весь процесс из политического тупика.

Согласно переданной телеканалом информации, британское правительство отказалось от компромиссного варианта сделки, предложенного заместителем министра по делам регионов и местного самоуправления Китом Малтхаусом. Этот вариант продлевал на год – до конца 2021 года – переходный период после Brexit и предусматривал замену спорного механизма под названием “бэкстоп”, призванного не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС.