Swedbank попал в скандал с отмыванием российских денег – СМИ

Один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4 млрд долл.) на протяжении восьми лет. Как выяснил шведский телеканал NVT, мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske Bank.

По данным телеканала, миллиарды крон были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в частности Эстонии.

Журналисты утверждают, что получили доступ к засекреченным документам о транзакции между клиентами этих двух банков в 2007-2015 годах. К клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, которые не ведут какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами.

Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированными в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют “оффшорным раем”.

Напомним, с 1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тысячи клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.