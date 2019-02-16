Почти 30 тысяч украинцев получали зарплату меньше минимальной

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В течение прошлого года Государственная служба по вопросам труда выявила 29,4 тысячи сотрудников, которым заработная плата выплачивалась в размере меньше минимального.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Так, согласно отчету, 11 708 человек не получили минимальную зарплату из-за установления неполного рабочего времени, 7455 – в связи с предоставлением ежегодного отпуска, 5410 – в связи с предоставлением отпуска без сохранения зарплаты, 4137 – по причине временной недееспособности, 678 – за невыполнение норм выработки (сдельная форма оплаты труда).
Всего было проверено 6625 работодателей, 281 из которых по результатам проверки выплатил работникам 3,4 млн гривен в качестве индексации денежных доходов населения.
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