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Почти 30 тысяч украинцев получали зарплату меньше минимальной

Почти 30 тысяч украинцев получали зарплату меньше минимальной

В течение прошлого года Государственная служба по вопросам труда выявила 29,4 тысячи сотрудников, которым заработная плата выплачивалась в размере меньше минимального.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, согласно отчету, 11 708 человек не получили минимальную зарплату из-за установления неполного рабочего времени, 7455 – в связи с предоставлением ежегодного отпуска, 5410 – в связи с предоставлением отпуска без сохранения зарплаты, 4137 – по причине временной недееспособности, 678 – за невыполнение норм выработки (сдельная форма оплаты труда).

Всего было проверено 6625 работодателей, 281 из которых по результатам проверки выплатил работникам 3,4 млн гривен в качестве индексации денежных доходов населения.

По материалам Корреспондент.net
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