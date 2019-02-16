Выделенных в тарифе денег на газовые счетчики для всех украинцев недостаточно - облгазы

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Выделенных в тарифе на распределение газа денег недостаточно, чтобы поставить газовые счетчики всем потребителям в Украине, как того требует новое законодательство.
Об этом на пресс-конференции заявили операторы Региональной газовой компании.
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По состоянию на начала 2019 года приборы для учета газа установлены у 89% домохозяйств. Однако согласно принятому в 2018 году Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», к 2021 году все общедомовые счетчики газа необходимо заменить на квартирные приборы учета.
Операторы ГРС должны поставить 1,4 миллиона приборов учета газа, на что средств недостаточно. Причиной они называют необоснованные и установленные с нарушениями всех процедур вдвое заниженные нормы потребления газа.
«При нынешнем финансировании у нас в тарифе есть средства на 2,5-3 тысячи счетчиков в год, а потребность – 25 000 в год. Значит, нам нужно 10 лет, чтобы установить все эти счетчики», – отметил финансовый директор ПАО «Винницагаз» Сергей Кибитлевский.
В частности, в тарифе не заложены в полной мере расходы на ремонт, поверку и замену уже установленных газовых счетчиков. Согласно действующему законодательству они так же быть заменены за счет операторов ГРС.
«В год по тарифу мы получаем 2 миллиона гривен, а нужно – 7 миллионов. То есть у нас (в ПАО «Винницагаз» – ред.) тройной дефицит. И так везде. За год мы проверяем 40-50 тысяч счетчиков и почти половина из них не проходит поверку. Ежегодно 10 тысяч из них нам надо менять, а к 2018 году средств в тарифе на это не было заложено вовсе», – добавил Кибитлевский.
Также облгазы регистрируют многочисленные случаи умышленной порчи потребителями уже установленных приборов учета, так как потребление газа по заниженным, по их мнению, вдвое нормам является более выгодной альтернативой.
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