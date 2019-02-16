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Выделенных в тарифе денег на газовые счетчики для всех украинцев недостаточно - облгазы

Выделенных в тарифе денег на газовые счетчики для всех украинцев недостаточно - облгазы

Выделенных в тарифе на распределение газа денег недостаточно, чтобы поставить газовые счетчики всем потребителям в Украине, как того требует новое законодательство.

Об этом на пресс-конференции заявили операторы Региональной газовой компании.

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По состоянию на начала 2019 года приборы для учета газа установлены у 89% домохозяйств. Однако согласно принятому в 2018 году Закону «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», к 2021 году все общедомовые счетчики газа необходимо заменить на квартирные приборы учета.

Операторы ГРС должны поставить 1,4 миллиона приборов учета газа, на что средств недостаточно. Причиной они называют необоснованные и установленные с нарушениями всех процедур вдвое заниженные нормы потребления газа.

«При нынешнем финансировании у нас в тарифе есть средства на 2,5-3 тысячи счетчиков в год, а потребность – 25 000 в год. Значит, нам нужно 10 лет, чтобы установить все эти счетчики», – отметил финансовый директор ПАО «Винницагаз» Сергей Кибитлевский.

В частности, в тарифе не заложены в полной мере расходы на ремонт, поверку и замену уже установленных газовых счетчиков. Согласно действующему законодательству они так же быть заменены за счет операторов ГРС.

«В год по тарифу мы получаем 2 миллиона гривен, а нужно – 7 миллионов. То есть у нас (в ПАО «Винницагаз» – ред.) тройной дефицит. И так везде. За год мы проверяем 40-50 тысяч счетчиков и почти половина из них не проходит поверку. Ежегодно 10 тысяч из них нам надо менять, а к 2018 году средств в тарифе на это не было заложено вовсе», – добавил Кибитлевский.

Также облгазы регистрируют многочисленные случаи умышленной порчи потребителями уже установленных приборов учета, так как потребление газа по заниженным, по их мнению, вдвое нормам является более выгодной альтернативой.

По материалам hromadske.tv
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