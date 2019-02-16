Межбанк: доллар к 27,17 понизился на дефиците покупателей и нехватке гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 6,20 коп., на торгах вторника замедлил укрепление, приподнявшись на 1,26 коп. до уровня 27,17 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 19-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 1,50 коп., составил 27,17 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,17/27,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 на цифре 27,15/27,19¸а спустя 40 минут доллар, начав сужение спреда, консолидировался на цифре 27,15/27,19 UAH/USD.

Очень скоро темп коррекции упал, локальные низы были выкуплены, а СКВ приподнялась по состоянию на 10.52 до 27,18/27,19 UAH/USD.

Как и ожидалось, на вторничной сессии межбанка наблюдалось упорное противостояния двух оппонирующих друг другу курсо- и трендоформирующих факторов.

Во-первых, из-за длинных выходных в США (Америка 18-го отмечала День президентов), приток внешнеторговой выручки на счета экспортеров упал, формируя на межбанке нехватку предложения валюты.

Во-вторых, 19-го «большой фискальный день» – бизнесу предстояло уплатить в Казну 8 видов налогов, из-за чего резко вырос спрос на гривну.

Последней было явно недостаточно, о чем дали понять упавшие с уровня 56 912,6 млн грн к отметке 53 972,2 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Сжатие гривневой ликвидности подтвердили выросшие с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Борьба «быков» и «медведей» на валютном межбанке продолжалась с переменным успехом до 11.22 Киева, сопровождаясь относительной стабильностью пары доллар-гривна, не покидавшей ценовой диапазон 27,165-175/27,185-190 UAH/USD.

Наконец с 11.22 чаша весов начала склоняться в сторону «медведей». Доллар вначале понизился до 27,17/27,18, а к 11.51 оказался на уровне 27,17/27,17 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк около 13.07 ушел на фоне более низких цен: 27,16/27,17 UAH/USD.

К 14.00 безналичная пара доллар-гривна растянула спред до 27,16/27,18, а спустя час на фоне спада торговой активности доллар понизился до 27,145/27,170 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала этот район.

На цифре 27,14/27,17 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 10 февраля.

Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,1733 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,16 / 27,18

евро – 30,72 / 30,73

российский рубль – 0,4102 / 0,4109

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1305/ 1,1307

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