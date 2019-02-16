Instagram позволит пересылать деньги через стикеры

Платформа Instagram тестирует функцию, которая позволит жертвовать деньги любому аккаунту, используя мультимедийные стикеры в stories.

По словам представителя Instagram, сейчас функция пока находится на ранних стадиях тестирования, но скоро может быть официально запущена в приложении.

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Предполагается, что благотворительные организации смогут применять его для запроса пожертвований от своих подписчиков либо с той же целью — в рекламных объявлениях.