Instagram позволит пересылать деньги через стикеры

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Платформа Instagram тестирует функцию, которая позволит жертвовать деньги любому аккаунту, используя мультимедийные стикеры в stories.
По словам представителя Instagram, сейчас функция пока находится на ранних стадиях тестирования, но скоро может быть официально запущена в приложении.
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Предполагается, что благотворительные организации смогут применять его для запроса пожертвований от своих подписчиков либо с той же целью — в рекламных объявлениях.
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