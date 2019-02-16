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Укрзализныця против кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком

Укрзализныця против кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком

Укрзализныця выступает категорически против любой кулуарной продажи долга компании Проминвестбанком.

Об этом заявляет пресс-служба АО “Укрзализныця”.

“Стало известно о попытках Проминвестбанка, который принадлежит российскому Внешэкономбанку, продать кредитную задолженность АО «Укрзализныця» третьим сторонам. Мы предостерегаем любых потенциальных покупателей, что такая транзакция несет существенные серьезные риски. Поэтому мы настоятельно рекомендуем потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции”, – отмечается в сообщении.

В Укрзализныце напомнили, что на сегодня статус и положение предмета займов, полученных в 2011 году, находятся на рассмотрении в различных судебных инстанциях Украины, что, по мнению компании, значительно повлияет на признание и определение фактической суммы долга.

В компании также отметили, что Укрзализныця обслуживала указанную задолженность до сентября 2017 года и последовательно прилагала усилия для урегулирования проблем и споров вокруг этого долга.

“Однако с того времени проходят судебные процессы, вызванные агрессивными действиями Проминвестбанка, по которым уже были вынесены некоторые судебные решения”, – обратили внимание в компании.

По материалам УКРИНФОРМ
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