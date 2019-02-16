По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,589 млн и 57,235 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 35). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,10-27,14 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 100, 814 грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,1100 – 1 500

27,1100 – 30 005

27,1000 – 5 000

27,0800 – 25 000

27,0800 – 20 000

27,0800 – 20 000

27,0700 – 3 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0900 – 30 000

27,0900 – 3 700

27,0900 – 15 000

27,1000 – 500

27,1000 – 20 000

27,1000 – 10 000

27,1000 – 1 500





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1127 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0599 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.