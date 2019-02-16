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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (43,589 млн и 57,235 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (68 и 35). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,10-27,14 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активных заявок по доллару на сумму более 100, 814 грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1100 – 1 500
27,1100 – 30 005
27,1000 – 5 000
27,0800 – 25 000
27,0800 – 20 000
27,0800 – 20 000
27,0700 – 3 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0900 – 30 000
27,0900 – 3 700
27,0900 – 15 000
27,1000 – 500
27,1000 – 20 000
27,1000 – 10 000
27,1000 – 1 500
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1127 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0599 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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