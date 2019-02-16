Минюст поможет украинцам судиться с недобросовестными поставщиками услуг

В случае угроз конфискацией квартиры за неоплату коммунальных услуг министр юстиции Павел Петренко советует обращаться за помощью в центры бесплатной правовой помощи Министерства юстиции Украины.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

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«И если кто, не дай Бог, из таких вот облгазов или каких-теплопоставщиков к вам пришлет требование о якобы конфискации вашей квартиры, вы приходите к нам, к системе бесплатной правовой помощи Министерства юстиции, и мы каждого из вас защитим бесплатно в суде», – сказал Петренко.

Он подчеркнул, что «ситуации, когда у вас кто-то что-то заберет, не может быть в принципе».

«Что касается долгов по коммунальным платежам, мы в 2015 году ввели систему бесплатной правовой помощи, когда украинцы – пенсионеры, дети, участники АТО имеют право на бесплатную помощь адвоката, в том числе – в спорах с такими облгазами и недобросовестными поставщиками услуг», – отметил министр.