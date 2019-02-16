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Межбанк: доллар понизили до 27,17/27,18 нехватка покупателей и дефицит гривны

Межбанк: доллар понизили до 27,17/27,18 нехватка покупателей и дефицит гривны

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,17/27,19 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн грн к отметке 53 972,2 млн грн.

Полагаю, это следствие «большого фискального дня» – 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.

К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна консолидировалась на отметке 27,150/27,175 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.

По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривна позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.

Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.

Наше предположение о непростом характере торгов безналичным «американцем» в условиях ограниченного притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на фоне «большого фискального дня» подтверждается. Рынок доллара перманентно меняет свое настроение, удерживая в напряжении наблюдающий за межбанком наличный рынок.

Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,17/27,18 UAH/USD.

К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривна на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.

Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта динамика гармонирует с падением остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,17 / 27,19
евро – 30,77 / 30,79
российский рубль – 0,4102 / 0,4109

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1303 / 1,1305

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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