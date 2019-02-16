Межбанк: доллар понизили до 27,17/27,18 нехватка покупателей и дефицит гривны

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,17/27,19 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о пролонгации тренда на сжатие гривневой ликвидности. Во всяком случае, на это указывало снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 56 912,6 млн грн к отметке 53 972,2 млн грн.
Полагаю, это следствие «большого фискального дня» – 19-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядную сумму в гривне по восьми видам налогов.
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.56 понизились к 27,15/27,19 UAH/USD.
К 10.37, сохранив «ползучий» нисходящий тренд, безналичная пара доллар-гривна консолидировалась на отметке 27,150/27,175 UAH/USD на фоне относительного равновесия низколиквидных текущих сделок.
По состоянию на 10.47 текущая сбалансированность спроса и предложения безналичной пары доллар-гривна позволила игрокам межбанка еще больше сузить спред: 27,16/27,17 UAH/USD.
Около 10.53 появившиеся покупки СКВ приподняли ее цену до 27,18/27,19 UAH/USD. На моменте сбалансированность спроса и предложения сохранилась.
Наше предположение о непростом характере торгов безналичным «американцем» в условиях ограниченного притока внешнеторговой выручки из-за рубежа на фоне «большого фискального дня» подтверждается. Рынок доллара перманентно меняет свое настроение, удерживая в напряжении наблюдающий за межбанком наличный рынок.
Около 11.06 на межбанковском валютном рынке снова ситуативный перевес на стороне продавцов и новая просадка курса: 27,17/27,18 UAH/USD.
К 11.21 ряды покупателей поредели, пара доллар-гривна на межбанке осталась на цифре 27,17/27,18 UAH/USD.
Дополуденное упорное противостояние двух оппонирующих друг другу факторов (нехватка предложения «экспортной» валюты и дефицит гривни) сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 16,25/17,00% к отметке 16,50/18,00% годовых.
Эта динамика гармонирует с падением остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,17 / 27,19
евро – 30,77 / 30,79
российский рубль – 0,4102 / 0,4109
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1303 / 1,1305
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2431 23
Борьба с пластиковыми отходами подорвет спрос на нефть больше, чем ожидалось8 ч. назад - 1364 11
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2128 8
НКРЭКУ получила разрешение на проверку 20 облгазов на предмет платежек за газВчера, 14:30 - 543 5
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импортного газа2 ч. назад - 347 4
Xiaomi Redmi Note 7 не приносит прибыли компании10 ч. назад - 4065
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3962 14
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 2431 23
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривенВчера, 17:40 - 2128 8
Нанятые частными лицами рабочие должны декларировать доходы — ГФСВчера, 16:00 - 1655 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 758 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2182 3
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 1117
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1933
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1231