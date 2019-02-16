НБУ взыскал залог по рефинансированию "Приватбанка" в Днепре

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НБУ 13 февраля получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств “Приватбанка”.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к компании “Арлан” об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г. Днепр стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств “Приватбанка” по кредиту рефинансирования.
Здание в Днепре по ул. Святослава Хороброго, 27 заложили сразу две компании: “Арлан” и “Акватера”. Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании.
Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.
Напомним, что 4 декабря в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску “Приватбанка” к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.
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