НБУ взыскал залог по рефинансированию "Приватбанка" в Днепре

НБУ 13 февраля получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств “Приватбанка”.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к компании “Арлан” об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г. Днепр стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств “Приватбанка” по кредиту рефинансирования.

Здание в Днепре по ул. Святослава Хороброго, 27 заложили сразу две компании: “Арлан” и “Акватера”. Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании.

Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.

Напомним, что 4 декабря в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску “Приватбанка” к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

Справка Finance.ua

21 декабря 2016 года “Приватбанк” перешел в государственную собственность.