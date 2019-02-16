Нацбанк вводит в обращение 500 гривен с подписью Якова Смолия

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Национальный банк выпускает в обращение с 22 февраля 2019 года банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года с подписью главы Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Как отмечается, это необходимо для обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 год выпуска на замену сношенным, поврежденным и изъятым из обращения банкнот этого номинала.
Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.
Согласно законодательству, на банкнотах размещается подпись главы Национального банка Украины.
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