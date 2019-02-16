Рева объяснил, кого касается законопроект о противодействии недекларированному труду

В законопроекте об усилении защиты прав работников и противодействии применению незадекларированного труда о физических лицах-предпринимателях не говорится.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.

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«Я хочу успокоить: о физических лицах-предпринимателях речь не идет. Они как работали, так и будут работать, но тех, кто пытается использовать эти государственные механизмы для минимизации своих платежей в бюджет – с ними мы будем бороться, что бы они о нас ни говорили», – сказал Рева.

Он пояснил, что «речь идет о тех работодателях, которые пытаются минимизировать свои налоговые выплаты, используя инструменты, которые государство дает не на поддержку крупного бизнеса, а на поддержку малого бизнеса».

«Когда они, используя эти государственные механизмы, разработанные для мелких предпринимателей, минимизируют свои собственные затраты на уплату налогов, то они в первую очередь обкрадывают своих работников и всех присутствующих в зале», – отметил Рева.