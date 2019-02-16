Запрет использовать ФЛП вместо найма работников не решит проблему теневой занятости — бизнес-ассоциация

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В Европейской бизнес ассоциации считают, что принятие закона, разработанного Министерством социальной политики Украины, которым предлагают существенно ограничить использование физических лиц-предпринимателей вместо найма работников, не решит проблемы неофициальной занятости.
«Как ассоциация мы поддерживаем инициативы правительства по регулированию трудовых отношений, выводу из тени оплаты труда. Легальному бизнесу трудно конкурировать с теми, кто использует различные схемы уклонения от трудоустройства и выплачивает зарплату «в конвертах». Однако предложение Минсоцполитики — это лишь частичное решение проблемы», — сообщила заместитель директора ЕБА Светлана Михайловская.
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По ее словам, такая инициатива правительства не учитывает специфики некоторых отраслей, в частности ІТ. Так, использование ФЛП способствовало развитию ІТ-сектора в Украине.
Однако для системного решения проблемы теневого трудоустройства необходимо принять новую редакцию Трудового кодекса и проводить реформу по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
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