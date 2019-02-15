Госстат подтвердил правительственный прогноз роста экономики - Гройсман

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Госстат подтвердил правительственный прогноз роста экономики в четвертом квартале 2018 года на 3,4%.
Об этом сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.
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“Госстат подтвердил наш прогноз роста экономики. ВВП Украины вырос на 3,4% в четвертом квартале 2018 года (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)”, – говорится в сообщении.
Гройсман добавил, в Украине весь год активно внедряли программы поддержки агросектора, обновления промышленности, упрощали регуляции в строительстве и добыче – и это дало результат.
“Системную работу продолжим и в этом году. Новые возможности конвертируем в рост благосостояния граждан. Украинцы почувствуют изменение качества жизни”, – добавил Гройсман.
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