Business Insider опубликовал рейтинг топ-20 лучших смартфонов в мире

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В сети появился рейтинг 20 лучших в мире смартфонов.
Его создал и опубликовал портал Business Insider.
Первое место досталось смартфону OnePlus 6T. Он возглавил рейтинг благодаря эстетичному дизайну, качеству камеры, быстрой работе и зарядке. При этом телефон можно купить за 550 долларов и у него нет эксклюзивных возможностей вроде водозащиты или беспроводной зарядки.
На втором месте оказался iPhone XR. Эксперты утверждают, что пользователь фактически получает модель XS, но ощутимо дешевле. Из минусов отметили толстые рамки и LCD-экран.
Третье место досталось Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Эти модели отметили за высококачественную камеру и “чистый” Android.
Также в рейтинг вошли Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, LG V40, iPhone X, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, LG G7, Razer Phone 2, HTC U12+, Galaxy S8 и S8 Plus, iPhone 7 Plus, Moto G6, Moto Z3 и BlackBerry Key2 соответственно.
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