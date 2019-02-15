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На оснащение классов Новой украинской школы выделили 1 млрд грн - Гриневич

На оснащение классов Новой украинской школы выделили 1 млрд грн - Гриневич

Для оснащения классов Новой украинской школы выделили 1 млрд грн.

Средства выдели для оснащения учебных комнат для будущих первоклассников, сообщила сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Кроме того, 265 млн грн выделили на повышение квалификации учителей, которые будут обучать этих учеников.

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“Школьная реформа имеет значительную поддержку. Мы имеем поддержку членов Кабмина, имеем ответственные парламентские фракции, голосующие и за реформаторские законы, и за бюджеты, которые предусматривают инвестиции в эти реформы. Без такого содействия и ответственного отношения никакие изменения были бы невозможны. Мы начали реформу на десятилетия, очень важно, чтобы за нее болели не только педагоги, но и политические силы”, – говорит Гриневич.

В этом году инвестиции на оборудование НУШ должны пойти на места раньше, чем в прошлом году.

“Мы имели проблемы с освоением этих денег, в результате из всего объема выделенных инвестиций в 2018 году было потрачено до 90 процентов. Поэтому мы дадим на места деньги раньше. Я надеюсь, что во второй раз этот процесс будет продвигаться лучше”, – говорит министр.

По материалам Газета по-Украински
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