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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,061 млн и 40,429 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 39). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,19-27,20 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активных заявок по доллару на сумму 79, 409 более млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1500 – 3 700
27,1700 – 10 000
27,1700 – 5 000
27,1800 – 15 000
27,1800 – 3 000
27,1800 – 7 000
27,1800 – 50 000
27,1800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1965 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1461 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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