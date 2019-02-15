По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,061 млн и 40,429 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 39). Максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,19-27,20 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активных заявок по доллару на сумму 79, 409 более млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1400 – 30 00527,2500 – 1 00027,1800 – 1 50027,1800 – 10 00027,1800 – 5 00027,1600 – 20 00027,1600 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1500 – 3 700

27,1700 – 10 000

27,1700 – 5 000

27,1800 – 15 000

27,1800 – 3 000

27,1800 – 7 000

27,1800 – 50 000

27,1800 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1965 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1461 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.