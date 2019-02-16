Ирландский необитаемый остров продают за $ 1,4 млн

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, за который просят $ 1,4 млн.
Об этом сообщает CNN .
На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.
Отмечается, что общая площадь острова – 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, чтобы добраться из одного конца острова в другой надо идти пешком около часа. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии.
Неназванный продавец острова предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться туда.
Согласно данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет назад. Расположенный там разрушен монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря – церковь, алтарь и могилы – принадлежат ирландском департамента окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются. На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.
Отметим, что с 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит ПольшуВчера, 10:15 - 2356 32
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - РозенкоВчера, 12:00 - 1775 16
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3064 12
В Украине стало больше безработныхВчера, 08:00 - 1491 6
В Германии растет дефицит рабочей силыВчера, 07:00 - 3818 5
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услугиВчера, 08:30 - 6994 1
В Германии растет дефицит рабочей силыВчера, 07:00 - 3818 5
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - экспертВчера, 12:15 - 3064 12
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит ПольшуВчера, 10:15 - 2356 32
Новые платежки за электроэнергию: как проверить, была ли оплата ошибочнойВчера, 11:00 - 2190
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зернаВчера, 15:45 - 408 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 2007 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 997
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1883
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1175