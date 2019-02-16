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Ирландский необитаемый остров продают за $ 1,4 млн

Ирландский необитаемый остров продают за $ 1,4 млн

В Ирландии выставили на продажу необитаемый остров, за который просят $ 1,4 млн.

Об этом сообщает CNN .

На острове есть старинный разрушенный монастырь и заброшенный коттедж без водопровода и электричества.

Отмечается, что общая площадь острова – 80 акров (около 0,324 квадратных километров). По словам продавца, чтобы добраться из одного конца острова в другой надо идти пешком около часа. Он расположен в 3,2 км от региона Коннемара на западе Ирландии.

Неназванный продавец острова предупредил, что покупателю придется купить себе вертолет или катер, чтобы добираться туда.

Согласно данным ученых, первые поселения людей появились на острове около 3 тысяч лет назад. Расположенный там разрушен монастырь был возведен в VII веке. Руины монастыря – церковь, алтарь и могилы – принадлежат ирландском департамента окружающей среды, наследия и местного самоуправления и не продаются. На острове много пресноводных озер и большое количество птиц: чаек, буревестников и других.

Отметим, что с 1969 до 1998 года остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи.

По материалам Espreso.tv
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