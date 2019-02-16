Китай работает над созданием космической солнечной электростанции

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Китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать в космосе солнечную энергию, а затем передавать ее на Землю.
Поскольку она будет находиться на околоземной орбите, погодные факторы никак не повлияют на ее работу.
Запуск опытного образца новой электростанции должен состояться до 2025 года. Самая большая проблема, которую предстоит решить китайским ученым к тому времени — как доставить полученную энергию на Землю.
Как сообщает австралийский еженедельник The Sydney Morning Herald, ученые планируют передавать энергию в виде микроволн или лазерного луча. Если расчеты китайских исследователей окажутся верными, то к 2050 году на околоземную орбиту будут выведены более мощные электростанции.
Помимо обеспечения солнечной энергией земных нужд, они, возможно, смогут снабжать ею космические корабли, выполняющие межпланетные миссии.
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