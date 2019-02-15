Названа стоимость флагмана Galaxy S10

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В 1,5 тысячи долларов оценена самая дорогая модификация устройства с 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной.
Всего два дня осталось до презентации нового флагмана Samsung, а тем временем в Интернете появилась информация о ценах на гаджет. Вероятно, топовая модель Galaxy S10 будет стоить дороже, чем предполагалось ранее – порядка 1,5 тысячи долларов. Об этом пишет PhoneArena.
Большинство современных флагманских смартфонов стоят около тысячи долларов, но выход за рамки этой суммы становится азартной игрой, которую большинство компаний не могут выиграть.
Apple пока является исключением, так как некоторые из ее iPhone стоят более тысячи долларов. Однако Android-смартфоны, даже флагманы, сложно продавать, если они стоят слишком дорого, из-за конкуренции.
Известно, что Galaxy S10 Plus будет самым дорогим смартфоном Samsung на сегодняшний день, но даже Galaxy S10 Plus будет доступен в нескольких вариантах, которые будут стоить по-разному. В 1,5 тысячи долларов оценена самая дорогая модификация устройства.
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