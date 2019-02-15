Apple запустит потоковый видеосервис

25 марта Apple проведёт презентацию, на которой представят сервисы подписок.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, корпорация презентует новостной и видеосервис, которые будут работать в платном формате.

Последний, как ожидается, запустят в апреле-мае.

В техническом плане сервис будет похож на Netflix, а в каталоге будут фирменные фильмы и сериалы, снятые по заказу Apple или проспонсированные компанией.

По информации CNBC, там могут разместить контент других компаний, а также предоставить доступ к базе данных других провайдеров. Подписка будет производиться в рамках единой площадки. Обещаны фильмы и шоу Starz, Showtime и Viacom. В HBO пока не определились. Netflix и Hulu могут остаться «за бортом». Оригинальные фильмы и сериалы будут бесплатными для владельцев техники Apple. Пока не ясно, будет ли это некий триальный период или постоянная услуга.

Новости будут идти через приложение Apple News, что сразу ограничивает аудиторию. Возможно, в будущем компания расширит географию своего приложения. В рамках Apple News обещан раздел журналов, который повторит функциональность и внешний вид Texture. Запуск тоже планируется до начала лета.

Цены пока не уточняются, но, вероятно, за новости придётся заплатить до $10, за видеоконтент – $10-15.

Поговаривают о запуске игрового подписного сервиса, который также могут представить в конце марта. Дата запуска, поддерживаемые платформы и цена пока не уточняются.