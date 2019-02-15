Apple запустит потоковый видеосервис

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
25 марта Apple проведёт презентацию, на которой представят сервисы подписок.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, корпорация презентует новостной и видеосервис, которые будут работать в платном формате.
Последний, как ожидается, запустят в апреле-мае.
В техническом плане сервис будет похож на Netflix, а в каталоге будут фирменные фильмы и сериалы, снятые по заказу Apple или проспонсированные компанией.
По информации CNBC, там могут разместить контент других компаний, а также предоставить доступ к базе данных других провайдеров. Подписка будет производиться в рамках единой площадки. Обещаны фильмы и шоу Starz, Showtime и Viacom. В HBO пока не определились. Netflix и Hulu могут остаться «за бортом». Оригинальные фильмы и сериалы будут бесплатными для владельцев техники Apple. Пока не ясно, будет ли это некий триальный период или постоянная услуга.
Новости будут идти через приложение Apple News, что сразу ограничивает аудиторию. Возможно, в будущем компания расширит географию своего приложения. В рамках Apple News обещан раздел журналов, который повторит функциональность и внешний вид Texture. Запуск тоже планируется до начала лета.
Цены пока не уточняются, но, вероятно, за новости придётся заплатить до $10, за видеоконтент – $10-15.
Поговаривают о запуске игрового подписного сервиса, который также могут представить в конце марта. Дата запуска, поддерживаемые платформы и цена пока не уточняются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу13 ч. назад - 2280 30
С 1 марта пенсии в Украине увеличатся на 17-20% - Розенко11 ч. назад - 1702 16
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт11 ч. назад - 2917 12
В Украине стало больше безработных15 ч. назад - 1464 6
В Запорожской области у "черных ювелиров" изъяли товара почти на 100 миллионов гривен5 ч. назад - 1226 5
Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги14 ч. назад - 6664 1
В Германии растет дефицит рабочей силы16 ч. назад - 3728 5
За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру - эксперт11 ч. назад - 2917 12
Bentley представила самый быстрый кроссовер в миреВчера, 23:00 - 2323
В Минфине рассказали, когда экономика Украины догонит Польшу13 ч. назад - 2280 30
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна7 ч. назад - 369 1
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)Позавчера, 12:10 - 1983 2
Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)15.02.2019, 14:10 - 986
Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне14.02.2019, 15:10 - 1876
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)13.02.2019, 12:10 - 1168