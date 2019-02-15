Facebook следит за потенциально опасными пользователями

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В начале 2018 года пользователь Facebook опубликовал сообщение с угрозами в адрес одного сотрудника компании.
Об этом CNBC рассказал бывший сотрудник службы безопасности Facebook.
Вскоре после этого он был арестован, поскольку соцсеть помогла правоохранительным органам определить его местоположение.
Пользователь угрожал не напрямую, а написал что-то вроде «завтра все они заплатят». Однако этого хватило, чтобы соцсеть привела в действие свои системы безопасности.
По словам экс-сотрудника, Facebook мониторит различные угрозы и оперативно реагирует на них. Некоторые сотрудники компании даже назвали её «Очень большим братом».
Другие работники утверждали, что такой подход оправдан, поскольку в сфере деятельности Facebook находится почти половина населения планеты – 2,7 млрд. человек. А пресс-секретарь компании заявил, что служба безопасности существует для обеспечения безопасности сотрудников и может устранять вероятные угрозы по отношению к ним. По его словам, служба безопасности никогда не превышала своих полномочий.
Тим Брэдли, старший консультант Incident Management Group, консалтинговой фирмы по корпоративной безопасности, добавил, что вопросы безопасности сотрудников являются приоритетом Facebook. Как компания добывает информацию об угрозах – дело второе. Брэдли отметил, что другие компании используют похожий подход, но только у команды Цукерберга есть все средства собственной разработки для отслеживания потенциальных угроз.
У Facebook есть свой «чёрный список» под названием BOLO, куда добавляют источники потенциальной угрозы для сотрудников компании. Он существует с 2008 года, и, как оказалось, в него иногда вносят людей, которым вменяется лишь «ненадлежащее общение» с сотрудниками. Хотя чаще всего это угрозы здоровью или жизни. Исключение же из этого списка – ещё более редкое явление. В этот список могут попасть бывшие сотрудники компании, подрядчики и так далее, а не только агрессивные пользователи.
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