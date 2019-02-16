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Киберспорт получит рекордные доходы, а Украина вошла в ТОП-50

Киберспорт получит рекордные доходы, а Украина вошла в ТОП-50

В 2019 году доходы индустрии киберспорта впервые в истории превысят отметку $1 млрд. По прогнозам компании Newzoo, они достигнут $1,1 млрд, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 26,7%.

По данным информированных источников, Украина заняла 25-е место среди стран с самой большой аудиторией. Эксперты подсчитали, что в 2018 году насчитывалось около 2,4 млн, которые хотя бы один раз смотрели киберспортивное событие. Годовой прирост составил 20%.

Исследователи предположили, что в 2019 году общемировая армия фанатов «электронных видов спорта» вырастет на 15% — до 453,8 млн.

Esport в этом году, по оценкам Newzoo, привлечет $456,7 млн спонсорских средств, что на 34,3% больше, чем годом ранее.

Самым динамичным (+41,8% годового прироста) источником дохода в отрасли станет продажа прав медиа — $251,3 млн. Реклама принесет индустрии киберспорта $189,2 млн.

По материалам УБР
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