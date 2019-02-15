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Межбанк: доллар понизился к 27,18/27,19 на подготовке к объемным фискальным платежам 2019-го

Межбанк: доллар понизился к 27,18/27,19 на подготовке к объемным фискальным платежам 2019-го

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,22/27,25 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Поскольку в понедельник США выходные (Америка отмечает День президентов), на торгах валютного межбанка будет работаться доллар в непопулярном в Украине режиме валютирования tom или «завтра».

Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 10.02 понизились к 27,15/27,20 UAH/USD tom.

Впрочем, на предыдущих торгах «зеленая» сессия тоже начиналась в «миноре», а завершилась «во здравие». Повышением средневзвешенного курса доллара на 8,79 коп.

Подтверждая это опасение, котировки «завтрашнего» доллара около 10.18 подтянулись вверх до 27,19/27,23 UAH/USD tom на фоне низколиквидных торгов.

К 10.44 на валютном межбанке выросла активность продавцов «завтрашней» СКВ, заставив доллар вернуться к снижению: 27,17/27,19 UAH/USD tom.

На межбанке у доллара снова муки выбора: красивый он или умный?

Около 11.01 на рынке появился регулятор, инициировав скупки «завтрашнего» доллара по 27,18 UAH/USD, на это время рыночный курс доллара составляет 27,18/27,19 UAH/USD tom.

Думается, игроки межбанка начали готовиться к намеченным на вторник фискальным платежам по изрядному списку налогов.

Несмотря на усилия регулятора, котировки доллара к 10.28 понизились на межбанке до 27,180/27,185 UAH/USD tom.

Подтверждая наличие проблем с гривневой ликвидностью, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 15,75/17,00% к отметке 16,25/17,00% годовых.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,22 / 27,25
евро – 30,67 / 30,70
российский рубль – 0,4082 / 0,4091

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1308 / 1,1309

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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