Что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданьска и ремонт ям

Несмотря на зиму, в Украине уже начали ремонт дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Кабмин планирует в этом году потратить на улучшение дорожного покрытия рекордные 56 млрд грн (в 2018 году 42,5 млрд грн). Так на что потратят бюджетные деньги.

Отчет о выполненном

По словам Омеляна, в 2018 г. были отремонтированы рекордные 3800 км дорог, это почти вдвое больше, чем в 2017-м, когда власть всерьез взялась за инфраструктуру. Этому способствовала и децентрализация: с 1 января 2018 года в ведении Госагентства “Укравтодор” остались только дороги государственного значения – это 50 тыс. км. За другие 123 тыс. км дорог, соединяющих облцентры с райцентрами и селами, теперь отвечают в областях. Поэтому планирование, выделение средств происходит быстрее, а работы идут параллельно. Областям прогарантировали финансирование из Дорожного фонда (ДФ) в объеме 35% от его поступлений. Напомним: в ДФ идет часть акциза от продажи топлива. В прошлом году с ДФ 23,8 млрд грн потрачено на ремонт дорог госзначения, и еще 11,5 млрд грн получили областная власть для улучшения состояния областных и районных дорог. Главный результат 2018 года – массовые ремонты трасс. Например, обновленные участки дорог Киев – Харьков-Довжанский, Днепр – Решетиловка, Житомир – Черновцы, Харьков – Ахтырка, Киев – Чоп.

Планы на будущее

Сколько тысяч километров дорог отремонтируют в этом году ямочно и “по-среднему”, точно известно будет осенью. Пока премьер Владимир Гройсман назвал наиболее приоритетные направления строительства и капремонта новых трасс. Прежде всего это начатый в 2018 г проект GO Highway (от Львова до Умани, через Умань на север – Киев и на юг – в Одессу и далее на Николаев и Херсон), на финансирование которого пойдет 4 млрд грн. За эти деньги восстановят 108,4 км дороги между Винницей и Уманью и между Уманью и Киевом. Работы продлятся в 2020 г. Еще 6,5 млрд грн пойдут на ремонт 185 км отдельных, наиболее разрушенных участков дорог, в том числе Днепр – Решетиловка – 2 млрд грн (14,4 км), Одесса – Рени – 1,5 млрд грн (31,1 км), по 1 млрд грн – Запорожье – Мариуполь (45 км), Кропивницкий – Николаев (45,6 км), Мерефа – Лозовая (49 км). Остальные участки на этих трассах подождут до 2020 года. Заложено 200 млн грн на строительство 6 км новой объездной дороги вокруг Ровно. За 5 лет государство намерено объединить дорогами европейского качества все облцентры Украины (25 городов).

Как разъясняют в Госагентстве “Укравтодор”, пока холодно, класть горячий асфальт нельзя. Поэтому дорожники займутся ямочным ремонтом, используя холодные асфальтобетонные смеси, а на традиционный горячий способ перейдут, когда потеплеет. Глава “Укравтодора” Славомир Новак дополнительно уточнил, что качество ремонтов будет контролировать госпредприятие “Дорожный контроль качества”, а подрядчики обязаны дать 5-летнюю гарантию на средний ремонт и 10-летнюю – на капитальный.

Если дефекты будут обнаружены в течение этого срока, то подрядчик обязан устранить их за свой счет. Пока, по данным Госагентства, из запланированных на этот год 56 млрд грн уже на 26,4 млрд грн заключены контракты, поэтому есть уверенность, что работы будут выполнены в срок, до конца октября, как и в 2018 году.

По словам эксперта по дорожному строительству Влада Шляхового, из отремонтированных в 2018 году 3800 км дорог большая часть приходится на самые простые и дешевые виды ремонтов: текущий (ямочный), который заключается в периодическом устранении небольших дефектов в дорожном покрытии, и средний, когда на отдельных участках полностью заменяется верхний слой асфальта. Капитально, то есть с полной заменой покрытия и восстановлением инфраструктуры – это ограждения, дорожные знаки, разделительные полосы, обочины, дренажи для стока воды – было отремонтировано менее 10%.

“Похожая картина ожидается и в этом году, – прогнозирует Шляховой. – Текущий ремонт нужен постоянно, хороший средний нужно делать раз в 2-3 года. Требование гарантии от подрядчика на 5-10 лет – это хорошо, но вряд ли будет работать. Даже самая лучшая дорога не выдержит перегруженных фур, контроль за весом которых практически отсутствует. Подрядчики могут отказаться восстанавливать трассы за свой счет, сославшись на их неправильную эксплуатацию”.

Напомним, ранее стало известно, что местная власть в Украине получит 15 млрд гривен на ремонт дорог. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Александр Панченко