Годовая валютная выручка от экспорта товаров из Донецкой области составила $4,8 млрд

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В 2018 году валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области составили 4846,1 млн долл. США, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году.
Донецкая область обеспечила 10,2% валютной выручки от экспорта товаров в целом по Украине и заняла третье место после города Киева и Днепропетровской области.
В 2018 году предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 113 стран мира.
На первом месте Италия, куда за год экспортировано товаров на 1239,5 млн долл., что на 17,4% больше, чем в 2017 году.
Валютные поступления от экспорта товаров в Российскую Федерацию, которая продолжала занимать второе место, уменьшились в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 15,4% и составили 606,3 млн долл., или 12,5% общего объема.
На 20,7% увеличилась в 2018 году валютная выручка от экспорта товаров в США и составила 456,1 млн долл., или 9,4% (третье место).
Экспортные поставки в Турцию в 2018 году по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 2,2% и составили 317,7 млн долл., что позволило ей занять лишь пятое место среди всех стран, куда экспортировалась продукция региона, уступив четвертое место Польше (322,3 млн.долл.).
Экспорт товаров на африканский континент в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 4,1%, составив 263,2 млн долл., или 5,4% общего объема.
В товарной структуре экспорта региона в 2018 году 81,6% приходилось на черные металлы. В валютной выручке от поставок всех товаров в Российскую Федерацию удельный вес черных металлов составил 54,1%, в Польшу – 78,0%, Турцию – 87,6%, Италию – 93,1%, США – 98,8%. В целом предприятия области за год экспортировали черных металлов на 3955,1 млн долл., что по сравнению с 2017 годом больше на 16,4%.
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