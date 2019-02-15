В Минсоцполитики рассказали об ограничениях для получения монетизированных субсидий

Никаких дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

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“Мы не вводим никаких дополнительных критериев и не будем ограничивать право людей на получение субсидий. Никаких решений Правительства по сокращению количества субсидиантив нет”, – сказал он.

Павел Розенко напомнил, что процесс монетизации субсидий начинается с 1 марта.

Вице-премьер-министр отметил, что каждый субсидиант должен получить письменное уведомление о том, каким образом он будет получать средства.

“Управление соцзащиты письменно должны сообщить всех субсидиантов о том, каким образом они будут получать монетизированную субсидию. Это обязательство органов местной власти уведомить каждого субсидианта”, – сказал он, добавив, что 70% людей, которые получают субсидии, – это пенсионеры, которые получат свои субсидии вместе с пенсионными выплатами – на карту “Ощадбанка” или через “Укрпочту”.

“Никому не надо никуда бегать и оформлять какие-то новые документы”, – подчеркнул Павел Розенко.