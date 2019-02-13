ВАЖНО! Finance.ua не взимает платы за услуги по подбору кредитов

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Уважаемые читатели!
В последнее время участились случаи мошеннических действий. В связи с этим, обращаем Ваше внимание, что портал Finance.ua НЕ взимает оплаты за услуги по подбору кредитов наличными или кредитных карт. Заполняя заявку на кредит или любую другую форму у нас на портале, Вы НЕ оставляете данные своей платежной карты: такая форма вообще отсутствует на сайте Finance.ua!
Если Вы уже получили сообщение о списании средств, то обязательно свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, чтобы установить получателя этих средств.
Также советуем обратиться к Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, которая проводит активную культурно-просветительскую деятельность в сфере кибербезопасности и противодействия платежному мошенничеству.
Чтобы избежать совершения мошеннических действий с Вашей платежной карточкой, рекомендуем Вам не оставлять ее данные на подозрительных сайтах и любых ресурсах, которым вы не можете доверять.
Будьте внимательны и бдительны!
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