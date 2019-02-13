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ВАЖНО! Finance.ua не взимает платы за услуги по подбору кредитов

Уважаемые читатели!

В последнее время участились случаи мошеннических действий. В связи с этим, обращаем Ваше внимание, что портал Finance.ua НЕ взимает оплаты за услуги по подбору кредитов наличными или кредитных карт. Заполняя заявку на кредит или любую другую форму у нас на портале, Вы НЕ оставляете данные своей платежной карты: такая форма вообще отсутствует на сайте Finance.ua!

Если Вы уже получили сообщение о списании средств, то обязательно свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, чтобы установить получателя этих средств.

Также советуем обратиться к Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, которая проводит активную культурно-просветительскую деятельность в сфере кибербезопасности и противодействия платежному мошенничеству.

  • Телефон / факс: + 38 (044) 568-58-38
  • Email: ipo@ema.com.ua
  • На сайте ассоциации Вы всегда найдете инструменты, с помощью которых можно проверить репутацию платежных сервисов и заявить о мошенническом инциденте.

Чтобы избежать совершения мошеннических действий с Вашей платежной карточкой, рекомендуем Вам не оставлять ее данные на подозрительных сайтах и любых ресурсах, которым вы не можете доверять.

Будьте внимательны и бдительны!

По материалам Finance.UA
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