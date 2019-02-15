Банки начнут амортизировать недоступные залоги

С начала 2019 года начало применяться правило амортизации залога по кредитам, которые не обслуживаются более двух лет.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора Нацбанка.

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«Если банк не может за два года взыскать залог, то залог не выполняет роль обеспечения и не может использоваться во время расчета кредитного риска», – говорится в документе.

Полная амортизация залога по неработающим кредитам в течение следующих двух лет приведет к полному покрытию пруденциальными резервами неработающих кредитов.