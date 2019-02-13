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iPhone могут сместить с лидирующих позиций в Европе (инфографика)

iPhone могут сместить с лидирующих позиций в Европе (инфографика)

Доля iPhone падает не только в Китае, но и в других странах.

Об этом свидетельствуют данные компании Canalys, которая изучила рынок телефонов в Европе и Таиланде.

Samsung продолжает оставаться лидером на европейском рынке с долей 28,7%. Apple находится на втором месте: 26%, что неплохо. Но динамика не позитивная. В последнем квартале прошлого года Samsung поднялась на 0,4%, а Apple потеряла 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Намного заметнее успех китайских производителей в Европе.

Поставки смартфонов Huawei увеличились на 55,7% и достигли 13,3 миллиона устройств. Компания заняла 13,3% рынка. Эксперты прогнозируют, что такими темпами Huawei скоро вытеснит Apple со второго места.

Xiaomi тоже активно завоевывает европейский рынок. В конце прошлого года поставки смартфонов выросли на 62% и компания заняла 6% рынка.

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По материалам bigmir.net
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